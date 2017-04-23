Aldığı Eğitim Sayesinde Uçakta Boğulma Tehlikesi Olan Bebeği Kurtardı

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) kabin amiri olarak görev yapan Berrak Akkaya, uçuş sırasında boğazına mama kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren bebek yolcuyu aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hayata döndürdü. Her biri aynı zamanda sertifikalı ilk yardım uzmanı olarak yetiştirilen kabin memurları, uçakta doktor yolcu yoksa ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.



THY kabin memurları, geçtiğimiz günlerde havada doğum sancısı tutan bir yolcunun Afrika semalarında başarıyla doğum yapmasını sağlamışlardı. Bir başka olay ise 8 Nisan'da meydana geldi. Kabin Amiri Berrak Akkaya'nın hızlı müdahalesi, bir yaşındaki erkek bebeğin hayata tutunmasını sağladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa'ya gidecek TK2186 sefer sayılı uçak kalkış için pist başına ilerliyordu. 11 yıllık kabin memuru Akkaya, kalkış öncesinde son kontrollerini yaptı. Uçağın arkasından öne doğru ilerlerken bir kadın yolcunun çığlığını duydu. "Bebeğim ölüyor, nefes almıyor" diye bağıran kadının kollarındaki bebeğin morardığını gördü.



İLK MÜDAHALE



Mama boğazına kaçan bebeğin soluğu kesilmişti. Şok geçiren kadının kollarından bebeği aldı. İlk yardım eğitiminde gösterildiği gibi bebeği kolu üzerinde yüz üstü çevirdi. Sağ eliyle sırtına sıvazlar gibi kalçasından başına doğru orta şiddette vurdu. Bu harekete devam ederken bebek nefes borusuna kaçan mamayı boğazından çıkardı ve çığlık çığlığa ağlamaya başladı.



Arka sırada oturan baba koşarak bebeğin yanına geldi. Bu arada uçak kalkış için pist başına yaklaşmıştı. Hemen şok geçiren anneyi sakinleştiren kabin amiri Akkaya, çocuğu da babasına teslim etti. Bebek kemeri babaya bağlandı. Kısa süre içinde pist başına gelen uçaktaki tüm yolcular kalkış için hazırdı. Kokpite 'okey' verildi. Uçak havalandı.



Havada bebeğin durumu kontrol edilirken herhangi bir sorun olmadığı belirlendi. Önlem olarak kokpitte pilotlara olay anlatıldı. Tüm uçuş boyunca bebeğin yanı sıra anne ve baba ekip tarafından gözlemlendi. Alınan eğitim, hızla gözlem ve harekete geçme sayesinde 1 yaşındaki bebek yolcu kabin memurunun dikkatiyle hayata tutunmuştu. Kabin memurlarının çok sıkı eğitimden geçtiğini söyleyen Akkaya, şöyle dedi:



"Sadece uçakta değil, hayatınızda da çok iyi gözlemci olmanız gerekir. Örneğin bir alışveriş merkezine gittiğimde yaşanabilecek yangın gibi durumlarda hemen gözüm acil çıkış kapılarını arar. Neyle karşılaşacağınız belli olmaz. İyi eğitim sayesinde olaylara müdahale edebilirsiniz."



TEMEL EĞİTİM: İLK YARDIM



Uluslararası kurallara göre, kabin memurlarının temel ilk yardım eğitimleri bulunması gerekiyor. Ancak büyük şirketler bu konuda eğitimin daha genişletiyor ve kabin memurlarının kapsamlı eğitim almalarını sağlıyor.



THY'nin kabin memurluğu temel eğitiminde en uzun süreli eğitim dersi ilk yardım. Yaklaşık 50 gün süren temel eğitimde, üç günlük ilk yardım eğitiminde toplam 24 saat ders görülüyor. Şok geçiren bir yolcuya nasıl müdahale edileceği, yanık, zehirlenme, böcek sokması gibi bir çok duruma karşı neler yapılacağını öğreniyorlar. Sınav oluyorlar. Eğitim sonunda her kabin memuru, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı 'ilk yardım' belgesi alıyor. THY'nin havacılık eğitiminin yanı sıra ilk yardım eğitim verme yetkisi de bulunuyor. Ancak bu belge ile uçakta defibrillatör (şok) cihazı kullanılamıyor. Bunun için ERC olarak adlandırılan özel kurs ve sonrasında sertifika veriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 3, ERC'nin de 5 yılda bir yenileme işlemi yapılıyor. Yenileme eğitimi 8 saat ders ve sınavdan oluşuyor.



- İstanbul