Aldebaran Yıldızının Aya Yaklaştığı O An

BOĞA takım yıldızında bulunan, dünyadan 65 ışık yılı uzaklıktaki, gökyüzünde en parlak görünen yıldızlardan Aldebaran'ın aya en fazla yaklaştığı an, kameraya yansıdı.



Dr. Ender Gökçebay, Bakırköy Ataköy'de palmiye ağaçlarının arasında Boğa takım yıldızında bulunan gökyüzünün en parlak yıldızlarından Aldebaran'ın akşam saatlerinde batı ufkunda batmakta olan hilale yaklaşarak tam bir ay- yıldız görüntüsü oluşturduğunu görünce hemen fotoğraf makinesi aldı. Güzel ve nadir görülen yakınlaşmayı uzun pozlama ile görüntüleyen Dr. Göççebay, ayın normalde karanlıkta kalan bölümünü dünyadan yansıyan ışıkla aydınlanarak ilginç bir anı objektifi ile kaydetmiş oldu.



- İstanbul