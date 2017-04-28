Aldatıldığından Şüphelenen Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesti
Filipinlerde kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, kanlı bir intikam aldı. Eşinin cinsel organını kesen kadın cezaevine giderken "pişman değilim, bu onun cezası" dedi.
Filipinler'de Liezel Betitta isimli kadın kendisini aldattığı gerekçesiyle kocasının cinsel organını kesti.
EN YAKIN ARKADAŞININ KARISIYLA
The Sun'da yer alan habere göre, Filipinler'de yaşayan 32 yaşındaki Liezel Betitta, kocasının kendisini yakın arkadaşının karısıyla aldattığı gerekçesiyle eşinden 'intikam' aldı.
Kadın, eşi Mark Betitta'nin cinsel organını kesti. Cinsel organı kesilen eş apar topar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Tutuklanan Betitta yaptığı açıklamada, "Kocamın beni aldattığını düşündüm ve bir kadın olarak ondan intikam almak istedim. Penisini kestiğim için pişman değilim. Bu onun cezası" dedi.