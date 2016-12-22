Alcatel Idol 4 Hakkında Her Şey

Alcatel IDOL 4, pek çok yönüyle özel bir telefon. Özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken IDOL 4, ince hatları, dokulu cam arka yüzeyi, metal çerçevesi ve simetrik yapısıyla, kullanırken olduğu kadar elinizde tuttuğunuzda da keyif alacağınız bir akıllı telefon.



Üç farklı renk seçeneğiyle birlikte sunulan IDOL 4, siyah, gümüş ve altın renkleriyle seçimi size bırakıyor, her rengiyle yüksek kaliteyi yansıtıyor.



IDOL 4, şık bir telefona sahip olmak isteyenlerin yanında, müzik severlere de hitap ediyor. Güçlü çift hoparlörleri ile adeta müziği patlatmak isteyenlerin telefonu olan IDOL 4, 4 kanallı ses sistemi ve 3 yönlü ses yeteneği ile tam bir eğlence merkezi.



2 x 3.6 watt gücünde hoparlörleriyle yüksek ses çıkışına sahip olan telefon, müziği 3 şekilde tersine çevirebiliyor. Nasıl mı? IDOL 4'ü herhangi bir yönde kaldırın, döndürün veya arkasını çevirin. Sağ ve sol ses kanallarını, elinizde tuttuğunuz herhangi bir şekilde otomatik olarak ayarlayan IDOL 4, sesin her zaman yüksek ve net bir şekilde size ulaşmasını sağlıyor.



Alcatel'in Waves ile yaptığı iş birliği, IDOL 4'ün üstün ses kalitesinin arkasındaki en önemli unsur. Sadece bu da değil. IDOL 4'ün kenarında yer alan Boom tuşu ile sese özellik kazandırabiliyor, müziği miksleyebiliyor ve IDOL 4'ü müzik zevkinize göre uyarlayabiliyorsunuz.



Boom tuşunun tek yeteneği bu değil. Favori uygulamalarınızı Boom tuşuna atayabiliyor, tek tuşla kamerayı açıp çekim yapmaya başlayabiliyor, fotoğraf galerisine ulaşıp paylaşım yapabiliyor ve hatta canlı yayına geçebiliyorsunuz. Yine bu özel Boom tuşu sayesinde, video izlerken de sese özellik katabiliyor, gürültülü alanlarda telefonla konuşurken sesin netliğini arttırabiliyor, galerinizden resim kolajı oluşturabiliyorsunuz. Bu saydıklarımız Boom tuşunun yapabildiklerinin yalnızca birkaçı. IDOL 4'ü edinin, Boom tuşuna basın ve gerisini kendiniz keşfedin.



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