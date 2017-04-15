Berlin merkezli Alcalica, geleneksel enstrümanları dünya müziğiyle harmanlayan sıcak ve samimi bir topluluk. Müzik evrenindeki oldukça geniş etkileşimleri bünyesinde ustaca kaynaştırmayı başaran Alcalica, Borusan Müzik Evi'nde.



Avrupa'nın siyaset ve sanat merkezi Berlin'den insanlığa meydan okunan, "Avrupa'dayız" bilincinin sert gerçekliğiyle yüzleşilen bir yere, anakaranın sınırı Midilli'ye… Alcalica işte böyle başladı yolculuğuna; son on yıldır oldukça başarılı işbirlikleri gerçekleştirdi, altı albüm çalışmasına imza attı ve prestijli festivallerde yer aldı. Sınırlarla oynayan bir akrobat olan Alcalica'nın maceraları, bu sınırların aşılabileceğinin ispatı niteliğinde. Ayrıca topluluğun yaptığı müzik, Doğu-Batı gibi pek çok sözde ikiliği bozma üzerine kurulu.



Bu nedenle, çağdaş elektronik müzikle bağlama, santur, Midilli'nin aptaliko'su ve hatta rembetiko arasında adil bir diyalog oluşturma konusunda son derece kararlı adımlarla ilerliyorlar. Topluluğun müziğe yaklaşım biçimleri de böylelikle şekilleniyor; sürekli büyüyen, dallanıp budaklanan bir ağacın köklerinin gerisine değil, ilerisine odaklanıyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Borusan Müzik Evi



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Orhan Adlı Apayadın Sok. No: 1



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Alcalica



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır