Bakırköy'e bahar müziği ile geliyor. Bakırköy Belediyesi işbirliği ile Ajans Tuhafiye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Bakırköy Caz Günleri 8 Nisan'da başlıyor.



Anadolu'yu Balkanlar'a ve Batı'ya bağlayan bir köprü olarak tanımlanan müziği ile Sabri Tuluğ Tırpan, bugüne dek İtalya, Almanya başta olmak üzere ABD, Avusturya, Macaristan, Belçika, Hollanda, Polonya, Fas, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Karadağ gibi pek çok ülkede konser vermiş soprano Seren Akyoldaş ve ülkemizin yetiştirdiği en değerli çellistlerden, Natalia Gutman'ın gözbebeği Erman İmayhan Alçak İrtifa projesinde bir araya geliyor. 3 klasikçi cazlıyor! Mozart, Bach eserlerini, Anadolu ezgilerini cazla harmanlayacakları bu konser, Alçak İrtifa'nın ilk konseri olacak. Tüm müzikseverleri türler arasındaki çılgın geçişlerle hayretlere kapılacakları I.Bakırköy Caz Günleri Açılış konserine bekliyoruz. Konserin konuk ismi ise Swingle Singers'ın yıllarca bas partisyonunda görev yapmış, dünya "a capella" festivallerinin aranan sanat yönetmeni Tobias Hug.



Seren Akyoldaş (Vokal)



Tobias Hug (Vokal)



Tuluğ Tırpan (Piyano)



Erman İmayhan (Çello)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Alçak İrtifa feat. Tobias Hug



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır