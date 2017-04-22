Albert Einstein'ın İlk Eşine Sunduğu Tuhaf Evlilik Sözleşmesi

Dünyanın en iyi fizikçisi kabul edilen Albert Einstein'ın, bilime yaptığı kusursuz hizmeti özel hayatında eşinden sakındığı ortaya çıktı.



ABD'li yazar Walter Isaacson'un, Einstein'ın hayatını kaleme aldığı kitabında dahi fizikçinin ilk eşi için hazırladığı "kadın düşmanı" kurallar duyanları hayrete düşürüyor. Zira, 1902 yılında hayatını birleştirdiği matematikçi eşi Mileva Maric'le evliliği 11'inci yılında çıkmaza düşen Einstein bir manifesto hazırlamıştı. Einstein, bu manifestoyu çocuklarının hatırına evliliklerini yürütebilmenin tek yolu olarak Maric'e dayatmış, çaresiz kadın ise kabul etmek zorunda kalmıştı. Fakat manifestonun içinde Maric'i bir kadın ve eş sıfatından çok ötede konumlandıran Einstein, ev işlerini ve kendi bakımının sorunsuz yerine getirilmesini istiyor, karşılığında Maric'in izinsiz konuşmasını ve hatta kendisine yaklaşmasını da yasaklıyordu.



Bu kurallar altında Einstein'la aynı çatı altında daha fazla yaşayamayacağını anlayan Maric, birkaç ay içerisinde iki oğluyla birlikte onu terk etti. Beş yıl içinde de resmi olarak Maric'le yollarını ayıran Einstein, daha sonra evliliği sırasında ilişkilerinin başladığı bilinen sevgilisi Elsa'yla evlendi. Fakat, daha sonra onu da sekreteriyle aldatarak ayrıldı. Einstein'ın Avrupa'da matematik ve fizik üzerine çalışan ilk kadın olan karısı Maric'e hazırladığı manifesto, özel yaşamında neden dikiş tutturamadığını açıkça anlatıyor. İşte Einstein'ın eşine koyduğu kurallar:



Einstein'ın kıyafetlerini ve dolabını temiz tutacak





Hazırladığı üç öğün yemeği Einstein'ın odasına servis edecek





Yatak odası ve çalışma odasını toplayacak ve masasını asla kullanmayacak





Einstein'la yan yana oturmayacak





Dışarıda veya seyahatlerde ona eşlik etmeyecek





Cinsel hiçbir yakınlık beklemeyecek





İstemediğinde konuşmayacak





İstediğinde ihtiyacı olan konu üzerinde çalışacak