Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ Ziyaretinin Ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne Teşekkür Ziyareti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile görüşerek sohbet eden Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ ziyaretinde en ufak bir sorun yaşanmamasından dolayı emniyet teşkilatına teşekkürlerini ilettiği belirtildi.



Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Albayrak, Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da Tekirdağ'daki vatandaşların güvenliği ve huzuru için elbirliğiyle çalışmaya hazır olduklarını belirterek, Albayrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.