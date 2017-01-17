Albayrak, Kazandere Mahallesini Ziyaret Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kazandere Mahallesini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Münür Karaevli ve diğer belediye yetkilileri ile beraber Kazandere Mahallesine ziyarette bulunduğu ifade edildi.



Mahalle muhtarı Ayhan Ergen'den mahallenin son durumu ve muhtarlık faaliyetleri hakkında bilgi alan Albayrak, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, talep ve önerileri dinledi.



Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de, yaptığı çalışmalardan dolayı Albayrak'a teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.