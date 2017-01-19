Albayrak, İlçelerde İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu, Ergene, Kapaklı ve Saray ilçelerinde incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ergene'de Karamehmet, Bakırca, Kapaklı'da Uzunhacı, Bahçeağıl ve Saray ilçesinde Göçerler Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.



Açıklamada, ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür etti.