Albayrak: "Elektrik ve Doğalgaza Bu Yıl Zam Öngörmüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik ve doğal gaza bu yıl zam öngörmediklerini söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, A Haber kanalında canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Albayrak, İstanbul'da yaşanan kesintilerle ilgili olarak "Geçen hafta elektrik kesintisine neden olan İstanbul'u besleyen hatlarla ilgili şu an itibariyle ciddi bir problem yok, hasar meydana gelen 7 hattan 4'ü devrede. Birkaç ay içerisinde denizaltı kablosunu da devreye alarak ikinci sistemi devreye sokacağız" dedi.



"Yer altına alınan kabloların kesilmesini 31 Aralık'ta yaşadıklarını ve bununla ilgili savcılıklarla irtibata geçerek yargı ayağını başlattıklarını açıklayan Albayrak, son iki gündür elektrik ve doğalgaz için kritik noktalarda ekstra güvenlik tedbirler için adımlar attıklarını, iletim altyapısının şu an itibariyle hiçbir risk taşımadığını söyledi.



Bakan Aybayrak, "Gaz ve petrolde son aylarda maliyet artış oldu. İç piyasada dövizde yaşanan artışla birlikte satışlarını TL ile yapan kurumlarda ciddi maliyet artışı oluştu. Bu artışa rağmen 2017'de ne elektrik ne de gazda bir zam öngörmüyoruz" dedi.



Elektrikte planlı kesintileri, artık hayati riski taşıyanlar hariç, özellikle kış dönemlerde, yoğun ihtiyaç olan dönemlerde uygulanmaması yönünde bir karar aldıklarını belirten Bakan Albayrak, olağanüstü bir süreç olmadıktan sonra Türkiye'nin kış aylarında gaz ve elektrikle ilgili hiçbir sorunu olmadığını belirtti.



İran'dan gelen doğal gazda dalgalanma ve kısıntılar olabildiğine işaret eden Albayrak, "Ancak bunu altyapı yatırımlarımızda hissetmedik. İran'dan akış tam kapasite olmasa bile gerçekleşiyor" dedi. - İSTANBUL