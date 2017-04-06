Albayrak: 'Artık Muasır Medeniyetler Seviyesi Bizim Için Bir Çıta Değil, Bunun Ötesini Hayal...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere hitaben, "Asım'ın nesli boş bir nesil değildir. Çünkü sizler parlamentoda gençler tarafından neler yapılabileceğini ortaya koyacaksınız." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Haliç Kongre Merkezi'nde, Hürriyet ve Adalet Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Kürsü" programına katıldı.



Program sırasında, Albayrak, gençlerin yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "facetime" programı üzerinden görüntülü aradı.



Salondakilere seslenen ve konuşması sürekli tezahüratlarla kesilen Erdoğan, gençlerle en azından telefonla görüşme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



16 Nisan'ın asıl galibinin gençler olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Tarih boyunca bizim gençliğimizi devamlı ötelemiş ve dışlamış olanlara karşı inanıyorum ki 16 Nisan, çok ciddi bir çıkış olacaktır. Yine inanıyorum ki 18-19-20-21 yaş grubu binlerce gencimiz var. Şu kalan 11 günlük süre içinde telefon diplomasisiyle bütün eş dost ahbapla görüşmek suretiyle özellikle gençliğimizin yönlendirilmesinde... Üzerinizdeki görevin ne kadar büyük olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Asım'ın nesli boş bir nesil değildir. Çünkü sizler parlamentoda gençler tarafından neler yapılabileceğini ortaya koyacaksınız."



"Bahçeli, büyük bir devlet adamlığı duruşu sergiledi"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, burada yaptığı konuşmada, gençlerle interaktif bir şekilde programın devam etmesini istediğini belirterek, öğrencilerden referandum a ilişkin gelen soruları cevapladı.



Düzenlemedeki 18 maddeyi başta gençler olmak üzere herkesin okuması gerektiğinin altını çizen Albayrak, bu maddelerin Türkiye'nin geleceği konusunda talep ve değişiklikler içerdiğine dikkati çekti.



Albayrak, 2011 yılında AK Parti'nin yeni anayasa vaadiyle vatandaşın karşısına çıktığını hatırlatarak, bu amaçla tüm Türkiyeyi kucaklayacak bir anayasa yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Sistemsel olarak bir daha darbe yaşanmaması ve birilerinin ülkeyi karıştırmaması için acil bir süreci başlattıklarını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:



"Ben burada bir kez daha sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Siyaset, bir politikacı bir de devlet adamı olarak iki türlü insan yetiştirir. Makbul olan, devlet adamıdır. Eğer konu devlet ve devletin menfaatiyse hiçbir bireysel ve kurumsal menfaat düşünülmez. Bahçeli, burada çok büyük bir devlet adamlığı duruşu sergiledi. Türkiye'nin kritik günlerden geçtiği şu zamanlarda, bu paketi acil bir şekilde ülkenin gündemine, milletin önüne getirmeyi hedefleyen mücadeleyi başlattık."



"Kanunda tanımı olmayan suçtan kimseyi yargılayamazsınız"



Bakan Albayrak, cumhurbaşkanının şimdiki ve referandum sonrası sahip olacağı yetkileri kıyaslayarak, yeni sistemin "tek adam" rejimini yansıtmadığını kaydetti.



Cumhurbaşkanının aslında şu anda meclisi feshetme yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanacak deniyor. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda vatana ihanetin tanımı yok. Siz tanımı olmayan bir suçtan kimseyi yargılayamazsınız. Seçime götürme yetkisi konusunda ise cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanabilir ki 7 Haziran 2015'te hükümetin kurulamadığı istikrarsız bir dönemde kullandı. Yeni sistemde cumhurbaşkanı eğer meclisi seçime göndermeye kalkarsa, kendisi de istifa edip seçime gitmek zorunda olacak."



Bu anayasa paketinin tamamen fonksiyonel ve sonuç odaklı bir yönetim modelinin önünü açtığını belirten Albayrak, "Bugün başımızda bir dünya lideri var. 15 yıldır Türkiye'nin sergilediği başarılı performansın, bu bürokrasi, yasal altyapı ve denetimsizlikle buraya kadar gelmesi mucize. Artık muasır medeniyetler seviyesi bizim için bir çıta değil. Bunun ötesini hayal edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Albayrak, referandum da "evet" çıkması halinde, muhalefette siyaset yapma geleneği ve oyuncuların değişmek zorunda olduğunu, çünkü halkın "Sizde hiç ama hiçbir gelecek yok. Ben size ilelebet oy vermem" diyeceğine inandığını sözlerine ekledi.