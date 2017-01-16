Albay Yenilmez'den, Kaymakam Dundar'a Ziyaret

Van'daki 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Çaldıran ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Tekin Dundar'ı ziyaret etti.



Yenilmez, Dundar'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Dundar da Yenilmez'e teşekkür etti.



Ziyarete Yenilmez'e, Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Binbaşı Tamer Çalışır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Savaş Ertürk eşlik etti.