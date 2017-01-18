Albay Şen'den Sesob'a Ziyaret

Sivas İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.



SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Şen, bir süre oda yönetimiyle sohbet etti.



Sivas'ın huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını, bu çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerin çok önemli olduğunu belirten Şen, bu amaç doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Şen, Sivas'ın güzel bir şehir olduğunu ve esnaf teşkilatı ile her zaman uyumlu çalıştıklarını ifade ederek, Köksal'a teşekkür etti.



Beşir Köksal ise esnaf teşkilatının yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Esnaf teşkilatı olarak emniyet ve jandarmanın gücünü sürekli yanlarında hissettiklerini belirten Köksal, şunları kaydetti.



"Sivasımızın güvenliği, merkezi yerlerde emniyete, diğer bölgelerde ise jandarmamıza emanettir. Her zaman iki kurumumuzun da gücünü yanımızda hissettik ve hissetmeye de devam edeceğiz. Ülkemizde ve gerekse de ilimizde asayiş ve huzur varsa güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Esnaf teşkilatı olarak kanun ordusu, cefakar, fedakar jandarma teşkilatı ile dün olduğu gibi bugünde el ele, omuz omuza vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz."