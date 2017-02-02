Albay Şen Aa Muhabirini Hastanede Ziyaret Etti

Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Anadolu Ajansı (AA) Sivas muhabiri Halife Yalçınkaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.





Hastanenin algoloji bölümünde bel fıtığı tedavisi gören Yalçınkaya'yı ziyaret eden Şen, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Albay Sinan Şen, Halife Yalçınkaya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yalçınkaya'ya ziyaretinden dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de teşekkür etti.