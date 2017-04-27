Albatros" Arazisinin Satılması

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, Albatros Parkı olarak bilinen alanın satışına ilişkin "Belediyenin yetkisi dahilinde yapılan satışlarda mahkemenin durdurma kararı çok etkili olmayabilir. Bu satışın doğru olmadığını ifade ederek, vicdani durdurmayı sağlayabilmek en akli ve kalıcı olan aslında. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



Büyükçekmece Belediyesi, Albatros Parkı olarak bilinen 30 dönümlük araziyi, 11 Nisan'da ihale ile 160 milyon 30 bin liraya sattı. Satışa, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarla karşı çıkarken, "Diren Büyükçekmece" platformu da sosyal medyada "Albatros Halkındır, Satılamaz! Diren Albatros! Diren Büyükçekmece." şeklinde açıklama yaparak tepki gösterdi.



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışı gerçekleştirilen yaklaşık 30 dönümlük alanın imarlı arsa olduğunu hatırlattı.



Arazinin, adını aldığı Albatros kuşlarının göç yeri olduğunu anlatan Gürbüz, arsanın imarlı olmasına rağmen halkla bütünleştiğini ve koru gibi kullanıldığını dile getirdi.



Gürbüz, belediyenin alanın satışıyla ilgili karar aldığına değinerek, AK Parti grubu olarak bu karara "hayır" dediklerini aktardı.



Önceki siyasi partilerin buna hep "hayır" dediklerini kaydeden Gürbüz, "Şu anda Meclis grubunda AK Parti çoğunluk olmadığı için CHP'lilerin çoğunluğu ile alan satıldı. Biz de kamuoyu oluşturarak bu satışın geriye çekilmesini ve engellenmesini istiyoruz. Satışın ilçeye maddi anlamda getirisi olduğu gözüküyor ama doğasının ve sosyal dokusunun kaybı nedeniyle olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz." diye konuştu.



İlker Gürbüz, vatandaşların da tepkilerini dile getirmek için platform oluşturduğunu ifade ederek, "CHP'li vatandaşlar da bu karara karşı direniyor. Siyasetçiler, bürokratlar, vatandaşlar, muhtarlar, bölgede yaşayan insanlar da bu karara karşı. Belediyenin yetkisi dahilinde yapılan satışlarda mahkemenin durdurma kararı çok etkili olmayabilir. Bu satışın doğru bir satış olmadığını ifade ederek vicdani durdurmayı sağlayabilmek en akli ve kalıcı olan aslında. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. O bölge daha önceki fotoğraflarda görülüyor yemyeşil bir bölgeydi. İçerisi taş alana dönüştürüldü." ifadelerini kullandı.



Belediyenin açıklaması



Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede yeşi·l alanın i·mara açılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.



Alanın iddia edildiği gibi park değil, belediyenin tapulu ve imarlı mülkü olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Bu parseller, 1979'da bakanlıkça tasdik edilmiş, imar planları ile turizm alanı ilan edilmiş ve plana emsal ve kat yüksekliği kısıtlaması getirilmemiştir. Bu alanda 1999'a kadar otel, motel, lokanta, çay bahçesi ve kamping alanı olarak hizmet veren belediyeye ait turizm tesisleri vardı. 2000 ve 2004'te onaylanan imar planlarında yine turistik tesis alanı olarak korundu. Söz konusu parselde emsal serbest olması nedeniyle yoğun yapılaşma oluşmaması için 2007'de belediyemizin talebi doğrultusunda emsal 3 olarak kısıtlanmıştır. 2011'de ilgili parselde, turizm yapılaşmasının dışında kısmen ticaret, kısmen de konut için teklif edilen plan tadilatı onaylanmış ancak bu sefer de inşaat alanında yüzde 50 kısıtlamaya gidilerek yapılaşma 3 emsalden 1,5 emsale indirilmiştir."



Açıklamada, 1979'dan bu yana turizm alanı olarak ayrılmış bu parseldeki yoğunluk azaltıcı plan tadilatı kararlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da onaylandığı hatırlatılarak, "Bu bölgede belediyenin 29 bin 347 metrekarelik imarlı arsasının yaklaşık 1/3'ünde turizm tesisleri yapılacak, diğer alan bu parselin deniz tarafındaki yaklaşık 170 bin metrekarelik Albatros Parkı ile birleştirilerek, yeni düzenlemeyle tüm bölgeye hitap eden önemli bir rekreasyon ve yeşil yaşam alanı haline getirilecektir. 516 ada 5 parselin yapılaşma koşulu yüzde 60 turizm, yüzde 40 ticaret artı konutken son plan değişikliği ile yüzde 40 turizm, yüzde 60 ticaret artı konut olarak kullanım oranı değişikliği yapılmıştır. Yani haberlerde yazıldığı gibi yeşil alanın imara açılması söz konusu değildir." denildi.