Albaraka Türk'e 213 Milyon Dolar Murabaha Sendikasyon Kredisi

Albaraka Türk, uluslararası piyasalarda 8 ülkeden 12 bankanın katılımıyla toplam 213 milyon dolar murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Kredi, bankanın genel kredi işlemlerinin finansmanı için kullanılacak.



Albaraka Türk açıklamasına göre, ABC Islamic Bank koordinatörlüğünde, Dubai Islamic Bank PJSC, Standard Chartered, Emirates NBD Capital Limited ve Qatar Islamic Bank QSC katılımıyla 150 milyon dolar hedeflenen murabaha sendikasyon kredisi, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC), Avrupa ve MENA bölgesinden gelen yüksek katılım talebiyle 213 milyon dolara yükseltilerek gerçekleşti.



Murabaha sendikasyon kredisinin toplam maliyeti 370 gün vade, Libor + 125 bps olarak gerçekleşti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:



"2017 yılının ikinci çeyreğinin başında gerçekleştirdiğimiz 213 milyon dolar değerindeki murabaha sendikasyon kredisini başarıyla tamamladık. Yurt dışındaki değerli muhabir bankaların katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların Türkiye'ye ve Albaraka Türk'e duyduğu güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.



Bu anlamda bankamızın yeni muhabir ilişkileri kurmasını sağlarken, konsorsiyumda yer alan diğer muhabir bankalarla arasındaki güçlü güven ilişkisini ortaya koydu. Öngörü gücü ve vizyonu, geleceğe odaklı stratejileri ve katılım bankacılığı felsefesini en iyi şekilde yansıtan Albaraka Türk, hizmet modeliyle istikrarlı büyüme yolculuğuna devam ediyor."