Albaraka Türk 110 Mi·lyon TL'lik Ki·ra Serti·fi·kası İ·hraç Etti·

Albaraka Türk, nitelikli yatırımcılara yönelik 110 milyon TL tutarında kira sertifikası (sukuk) ihracı yaptı.



Banka açıklamasına göre, Albaraka Türk, 31 Mart 2017'de bir kez daha nitelikli yatırımcılara yönelik 179 gün vadeli kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi. Açıklamada 2016 yılında yatırımcılarına yönelik ürün çeşitlendirme çalışmaları kapsamında yurt içi kira sertifikası ihraçlarına başlayan bankanın, 2016'nın Nisan, Haziran, Ekim ve Aralık aylarında nitelikli yatırımcılara yönelik ortalama 179 gün vadeli toplam dört adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiği belirtildi. İhraçların, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 1 milyar TL'lik üst tavan onayı kapsamında, Bereket Varlık Kiralama Şirketi tarafından Yönetim Sözleşmesi'ne dayalı olarak tamamlandığı bildirildi. Açıklamada yeni yatırım bankacılığı uygulamalarını başarıyla hayata geçiren Albaraka Türk'ün, aynı zamanda yatırımcı tabanını genişletmeye devam ettiği, planlarına uygun olarak yatırım bankacılığı uygulamalarıyla çok çeşitli yatırımcı kitlesine ulaştığı, hem 2016 yılında gerçekleştirdiği ihraçlarda, hem 31 Mart 2017 tarihli kira sertifikası (sukuk) ihracında bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcı olan bireysel müşterilerin de ilgisini çektiği belirtildi.