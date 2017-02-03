Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi Açıldı

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisini sanatseverlerle buluşturdu.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi içerisindeki galerinin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı.



Bankacılık sektöründeki bir kuruluşun kültür ve sanata yönelik önemli bir hizmeti gerçekleştirmesini takdirle karşıladığını ifade eden Avcı, bu seçkin tavrın başta diğer bankalar olmak üzere bütün şirketlere ve kuruluşlara örnek olmasını diledi.



Bakan Avcı, akademinin, klasik Türk sanatları alanında yeni sanatçıların yetişmesine katkı sunmasını temenni ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"2005'ten bu yana 3 yılda bir düzenlenen Uluslararası Albaraka Hat Yarışmasıyla oluşan Albaraka Hat Koleksiyonu ve Ebru Sanatı Koleksiyonunun yurt içi ve yurt dışında tanıtımının birçok sergiyle gerçekleştiğini biliyoruz. Kültürümüze, sanatımıza hizmet eden sanatçılara şükranlarımı sunuyorum. Albaraka'nın 'Prestij Kitaplar' adı altında yayınladığı güzide eserlere yenilerinin eklenmesini, aynı zamanda bir kitapsever olarak heyecanla bekliyorum. Akademi ve galeriye katkıda bulunan herkese ve burada sanatlarını icra eden sanatçılara teşekkür ediyorum."



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da Albaraka'nın dünyanın en iyi katılım bankası olmaya kilitlenmiş bir kurum olduğunu vurgulayarak, hayallerini adım adım gerçekleştirmenin verdiği mutluluğu yaşadıklarını, geçmişten devraldıkları kültürel mirası aynı sorumlulukla yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.



Açılışta 4. Uluslararası Albaraka Hat Yarışmasında dereceye giren önemli eserler de sergilendi.



Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhip ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kurslarıyla hizmet verecek.



Albaraka Türk, galeri bölümünde de klasik Türk İslam sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapmayı planlıyor. Aynı zamanda Albaraka Akademi ismi altında yer alan sınıflarda klasik Türk İslam sanatları alanında ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak.