Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi Sanatseverlerle Buluşuyor!

Albaraka Türk, kültür ve sanata verdiği desteği, yeni bir projeyle sürdürüyor. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra hat sanatına verdiği önem gereği uzun süredir çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştiren Albaraka Türk, yüzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için çıktığı yolda klasik Türk İslam sanatları alanında faaliyet gösterecek Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.

Albaraka Türk Genel Müdürü Sayın Melikşah Utku ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı'nın katılımıyla açılan Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi, geçmişten bugüne gelen kültürel mirası aynı sorumlulukla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle kuruldu. Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kursları ile hizmet verecek. Bugüne kadar hat eserlerinden oluşan sergilerle dünyanın dört bir yanında hat sanatının gelişmesi için önemli katkı sağlayan Albaraka Türk, galeri bölümünde klasik Türk İslam Sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapmayı planlıyor. Aynı zamanda "Albaraka Akademi" ismi altında yer alan sınıflarda klasik Türk İslam Sanatları'na dair ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak.

Katılım bankacılığındaki 31 yıllık tecrübe ve birikimleri sonucu, sorumluluklarının sadece sektöre yönelik olmadığını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Katılım bankacılığı sektöründeki başarımız asli görev ve vazifemiz. Asıl kıymetli ve önemlinin kendi asli alanının dışında toplumsal ve kültürel alandaki başarı ve ortaya koyulan güzellikler olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiklerimizi, gitgide etki alanını genişleten ve içeriği daha zenginleşen bir faaliyet haline getirmek için çalışıyoruz. Hayalimizi adım adım hayata geçirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığımız Albaraka Akademisi ve Galerisi'yle, banka olarak hamiliğini sahiplendiğimiz hat sanatının gelişmesi, tanınması ve devam etmesine de katkıyı hedefliyoruz" diye konuştu.

Klasik Türk İslam sanatlarına verdikleri desteği sürdürmede kararlılıklarını ifade eden Utku, "Böylesine derin bir geçmişi bulunan mirasımıza sahip çıkmak bizim için ulvi bir görev. En büyük hayalimiz, sanatlarımızı hakkıyla gelecek nesillere miras bırakabilmektir" dedi "2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlenen Albaraka Uluslararası Hat Yarışması neticesinde yaklaşık 500 eserden oluşan ve 10 yılı aşkın bir sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Albaraka Hat Koleksiyonu'nu oluşturduk. Şu anda sanat galerisi bölümünde sergilenen eserler 4. Uluslararası Albaraka Hat Yarışması'nda dereceye girmiş ve sonrasında Türk müzehhip ve müzehhibeler tarafından tezhiblenen önemli eserlerdir" bilgisini verdi.