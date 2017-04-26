Albaraka Mobil Cüzdan ile Alışveriş Hızlı ve Güvenli

Bu strateji ile Albaraka Türk, temassız ödeme uygulaması Albaraka Mobil Cüzdan'ı Visa ve Mastercard ile aynı anda hayata geçiren Dünya'nın ilk katılım bankası oldu. Albaraka Mobil Cüzdan, "Yakın Saha İletişimi" (NFC) teknolojisi uyumlu Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve temassız özellikli POS cihazları ile birlikte kullanılabiliyor.

Albaraka Türk müşterileri Mobil Cüzdan uygulaması ile bir yandan alışverişlerini kolayca gerçekleştirebilirken, diğer taraftan kredi kartlarına ait limit, güncel borç vb. bilgilerini de kolayca izleme imkanına sahip oluyor. Böylece müşteriler Albaraka Türk kredi kartlarını tek bir platformdan yönetme imkânına kavuşmuş oluyor.