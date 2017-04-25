Basketbolda Alman Ekibi Alba Berlin, Ahmet Çakı'nın Görevine Son Verdi

Almanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Alba Berlin'de başantrenör Ahmet Çakı'nın görevine son verdiği bildirildi.

YARDIMCISIYLA BERABER GÖNDERİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Ahmet Çakı ve antrenör Fatih Emre Gezer'in görevine son verildiği belirtildi. Diğer antrenör Thomas Paech'in sezon sonuna kadar takımın başında bulunacağı kaydedildi.

"TAKIMA YETERLİ ETKİYİ YAPAMADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alba Berlin'in üst yöneticisi (CEO) Marco Baldi, bunun üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, "Ahmet Çakı iyi bir başantrenör ve Alba Berlin de düşüncesiz kararlar alan bir kulüp değildir ancak bir başantrenörün takıma yeterince etki yapmadığı izlenimi oluşursa harekete geçmek lazım. Bu insani açıdan kolay vermediğimiz bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çakı, sezon başında Alba Berlin'in başına getirilmişti. Ligde son 10 maçta 3 galibiyet alabilen Alba Berlin, puan cetvelinde 6. sırada yer alıyor.