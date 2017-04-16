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Alaska'da Petrol ve Doğalgaz Sızıntısı
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Alaska'da Petrol ve Doğalgaz Sızıntısı

ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doğalgaz sızıntısının olduğu bildirildi.

Alaska'da Petrol ve Doğalgaz Sızıntısı

ABD'nin Alaska eyaletinde bir petrol kuyusundan hem petrol hem doğalgaz sızıntısının olduğu bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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