Alaşehirli Çocukların Konukları Polisler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Polis Haftası dolayısıyla Polis Memurlarını ağırladı.

Öğrenciler hem polis mesleğini tanıdılar hem de görevli Polisler çocuklara hem trafik hem de acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini anlattılar. Çocuklar, 'Halkın huzuru polisin gururudur', 'Polis iç güvenliğimizin teminatıdır', 'Türk Polisi Atatürk İlke ve İnkılaplarının Yılmaz Savunucusudur' yazılı pankartlar hazırladılar. Polislik mesleğini tanıma fırsatı bulan minik öğrenciler, Polis amcalarının trafikte uyulması gereken kurallar konusundaki talimatlarına uyacaklarını ve daha dikkatli olacaklarının sözünü verdiler. Merkez Sorumlusu Müge Erin, öğretmenleri ve minik öğrenciler Polis Memurlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik öğrenciler, kendi yaptıkları çiçekleri Polis Memurlarına hediye ettiler.