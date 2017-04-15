Alaşehir Parkları Yeşilleniyor

Alaşehir Belediyesi, ilçede bulunan parklarda başlattığı bahar çalışmalarıyla parkları daha yeşil bir görünüme kavuşturdu.



Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir tarafında sürdürüyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor. Hafta sonları fazla mesai yapan ekipler, ilçedeki her noktada çalışmalarını hızlandırarak, halkın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor. Öte yandan çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanlarının da çocukların sağlığını korumak amacıyla daha sık temizleniyor. - MANİSA