Alaşehir Merkezdeki Bozuk Yollar Onarılıyor

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin merkez mahallelerinde bozulan yollarda onarım ve bakım çalışmaları başlatıldı.



Alaşehir ilçe merkezinde kilitli parke taş döşemelerinde tamiratlar ve asfaltı zarar gören güzergahlarda başlatılan asfalt yama onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde birçok mahallede yol bakım ve onarım çalışmasını sürdüren Alaşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, yollarda oluşan bozulmalar nedeniyle tamirat ve yenileme çalışmalarına başladı.



Asfaltı zarar gören güzergahlarda gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını açıklayan Fen İşleri Müdürü Emin Dikici, "Şehrin tamamında asfaltı zarar gören güzergahlarda gerekli iyileştirmeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda şehir merkezindeki asfalt yama onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Mahallelerde gerçekleşen yol onarım ve bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte ilçemiz merkez mahallerinde çözüm bulmak adına birçok alanda yol onarım ve bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kilitli parke taş kaplama ve yolda oluşan bozulmalar nedeniyle bozuk alanların taşları yerlerinden sökülüp tesviyeleri, asfalt yama onarım ve alt yapıları tamamlanarak yenileri ile tamirat ve bakımları yapılmaya devam ediyor. Merkez mahallelerimiz ve kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz tespit ettikleri sorunlara müdahale edip çalışmalarını yapıyorlar. Amacımız ilçemizin genelinde vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleridir." şeklinde konuştu. - MANİSA