Alaşehir'de Nisanda Kar Yağdı

Alaşehir ilçesinde nisan ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen yüksek kesimlere kar yağdı.



Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde gün boyu devam eden yağmur, yerini akşam saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı.



Horzumalayaka Mahallesi sakinlerinden Süleyman Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 600 rakımlı Dedekavak mevkisinde başlayan kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde sürdüğünü söyledi.



Ersoy, "Aralıklarla sağanak şeklinde olan yağmur, akşam saatlerinden itibaren tipi şeklinde kar yağışına dönüştü. Uzun bir dönemdir bu bölgede nisan ayında kar yağışına şahit olmamıştık." dedi.