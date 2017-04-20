Alaşehir'de İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarına hızlandırılırken Toptepe Mesire Alanında da çalışmalar tamamlandı.



Alaşehir'de ekip halinde tüm caddeler, sokaklar, kaldırımlar ve boş alanlarda yabancı otlara karşı mücadele çalışması başlatan park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri bir yandan kaldırım kenarlarındaki ve duvar diplerindeki yabani otları temizlerken bir yandan da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Toptepe Mesire Alanında çalışma yaparak alanın temizliğini ve ilaçlamasını tamamladı.



Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Başlattığımız yabani otların temizlenmesi ve ilaçlanması ile vatandaşlarımız tarafından kullanılan alanlar daha temiz hale gelecek. Yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabani otlar çevreye çirkin bir görüntü veriyordu. Bu yüzden planlı ve programlı bir şekilde mahallelerimizde yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarına devam edeceğiz." - MANİSA