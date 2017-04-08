Alaşehir'de Huzur Operasyonu: 15 Gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç yönetiminde Alaşehir ilçesinde gece yarısı huzur operasyonu yapıldı. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen huzur operasyonuna Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 200 polis katıldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu bir kişiye de vize ihlalinden dolayı işlem yapıldı. Aramalarda ayrıca 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 42 şişe sahte bandrollü içki, 34 adet 7.65 mm çaplı fişek ele geçirilirken 2 işyerine muvaazalı çalışmaktan, 3 işyerine yasak olmasına rağmen tütün mamullerinin tüketilmesi hakkında tutanak tutuldu. 280 kişinin güvenlik sorgulamasının yapıldığı denetimlerde 6 birahane, gazino ve oteller denetlendi.



Denetimlerde kimlik kontrolleri sorgulaması, uyuşturucu, kumar, fuhuş, işyerlerinin ruhsatları ve çalışanlar denetlendi. Olağanüstü asayiş kontrolü kapsamında kaçakçılık, asayiş ve terör alanlarında da aramalar yapıldı. Aramalarda narkotik köpeği de kullanıldı.



Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç yaptığı açıklamada, "Ülkemiz genelinde son zamanlarda meydana gelen olaylar ile ilgili ilçelerimizde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi, haklarında arama ve yakalama kararları bulunan şahısların yakalanması, kanunlarca taşınması, bulundurulması ve kullanımı yasaklanan her türlü malzemenin ele geçirilmesi ile yaklaşık 200 polisimizle Cumhuriyet Savcılığından arama izini alarak, Alaşehir'de asayiş, fuhuş, kumar, kaçakçılık, ruhsat denetimleri yaptık. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlamak, suçlar oluşmadan suç aletlerini ve ortamlarını yok etmek. Pavyon ruhsatı olmadığı halde pavyon işletmeciliği yapan, gazino işletme ruhsatı olmadığı halde gazino işletmeciliği yapan işyerlerinin, ruhsatlarında ne yazıyorsa o alanda işletmecilik yapmaları gerekir. Bu alanlarda sıkı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Suç işlenmeden önlemini almak" diyerek bu tür operasyonların sürekli yapılacağını söyledi. - MANİSA