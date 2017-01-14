Alaşehir Belediyespor'un Zorlu Mesaisi

Alaşehir Belediye Spor Bayan Voleybol ve Futbol Takımları çıkacakları zorlu maçlar öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.



Voleybol 1. Ligi Bayanlar A Grubunda mücadele eden Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Ligin 15. haftasında İstanbul takımı Yeşilyurt ile 15 Ocak 2017 Pazar Günü Saat 13: 00'te kendi evinde karşı karşıya gelecek. Voleybol 1. Ligi Bayanlar A Grubunda şu ana kadar oynadığı 14 maç sonunda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Alaşehir Belediyespor, topladığı 33 puanla 2. sırada bulunuyor. Alaşehir Belediyespor, taraftarların da gücünü arkasına alarak Yeşilyurt maçını kazanıp üst sıralardaki yerini korumak istiyor.



Öte yandan Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Alaşehir Belediyespor Futbol Takımı da 2. devrenin ilk maçında yine 15 Ocak 2017 Pazar Günü Saat 14: 00'te Alaçatıspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Devre arasında gerek teknik heyet gerekse oyuncu bazında ciddi bir kan değişikliğine giden Alaşehir Belediyespor Futbol Takımı, zorlu Alaçatı deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Ligin ilk yarısını oynadığı 12 maç sonunda topladığı 18 puanla 6. sırada bulunan futbol takımı, yaptığı kan değişikliklerinin semeresini bu maçta almak istiyor.



Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ve Futbol Takımı'na başarılar dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, vatandaşları takımlarına destek olmaya davet etti. Başkan Karaçoban, bayan voleybol takımının bu sezon çok iyi bir ivme yakaladığını belirterek, bu ivmeyi Yeşilyurt Maçında da halkımızın da desteği ile devam ettireceklerine inancının tam olduğunu söyledi. Ayrıca futbol takımının da ligin devre arasında oluşturduğu yeni yapılanmayla ilerleme kaydedeceğini dile getirdi. - MANİSA