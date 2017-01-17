Alaşehir Belediyespor'da Çifte Zafer

Alaşehir Belediye Spor Bayan Voleybol ve Futbol Takımları hafta sonu oynadıkları müsabakalardan galibiyetle ayrılarak çifte zafere imza attılar.



Voleybol 1. Ligi Bayanlar A Grubunda mücadele eden sarı melekler 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 13: 00'te başlayan müsabakada İstanbul temsilcisi Yeşilyurt'u ağırladı. Alaşehir Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçı Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Meclis Üyesi Hasan Alıcı ve çok sayıda taraftarı izledi. Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 25-21/25-15/ ve 25-18 lik set sonuçlarıyla 3-0'lık net sonuç ve galibiyetle ayrıldı. Takım bu sonuçla 15 maç sonunda maç fazlası ile puanını 36 ya çıkararak liderlik koltuğuna oturdu ve Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdü. Takım önümüzdeki hafta İstanbul'da şuan da maç eksiği ile 2. sırada bulunan Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya gelecek.



Alaşehir Belediyespor Futbol takımı da galibiyetle döndü



Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Alaşehir Belediye Spor Futbol Takımı 2. devrenin ilk müsabakasında Alaçatı Spor ile deplasmanda karşılaştı. Yoğun yağıştan dolayı ağır saha şartlarında oynanan müsabakadan takım Alaşehir'den gelen taraftarlarının da desteği ile 1-0'lık sonuç ve 3 puanla ayrılarak ligin 2. yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Takım aldığı bu sonuçla puanını 13 maç sonunda 21'e çıkardı ve 20 puanlı Kocaçeşme Spor'un da önüne geçerek ligde 5. sıraya yükseldi. Takımı önümüzdeki hafta lig sıralaması açısından büyük önem taşıyan Salihli Kocaçeşme Spor'u kendi sahasında konuk edecek. - MANİSA