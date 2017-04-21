Alaşehir Belediyesi Noyan'ı Unutmadı

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısıyken görev başında bıçaklanarak öldürülen Hasan Noyan ölümünün 10'uncu yılında Alaşehir Belediyesi tarafından anıldı.



28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Alaşehir Belediyesi'ne Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen ve hemen ardından Alaşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildikten 3 yıl sonra görev başında bıçaklanarak öldürülen Hasan Noyan anıldı.



Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Hasan Noyan için 10. ölüm yıldönümünde 'Anma günü' organize etti. Anma Günü etkinlikleri kapsamında Noyan için Pazar Camii önünde lokma hayrı yapıldı. Hasan Noyan'ın büyük bir ülküyle milletine ve Alaşehir'e hizmet ettiğini, örnek tutumuyla hafızalarda ve anılarda yaşadığını belirten Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Ülküdaşımız, belediye yöneticimiz Hasan Noyan'ın mücadele azmi ve kişiliği çalışmalarımızda yolumuza ışıktır. Kendisini özlüyor, aziz hatırasını yaşatmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi. - MANİSA