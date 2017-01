Alaşehir Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Destek

Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara verilen destekler devam ediyor.



Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Boğa ve Hakan Turan tarafından, ilçeden 7 yıldır yatalak durumda olan İsmail Ünal adlı engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi. Alaşehir Belediyesi'nin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Boğa, "İsmail Ünal amcamızın yakınları tarafından belediyemize yapılan başvuru neticesinde Başkanımızın adına tekerlekli sandalyemizi teslim ettik. Belediye Başkanımızın engelli ve yaşlı vatandaşlarımız konusunda ne kadar hassas olduğunu bilmekteyiz. Bizlerde başkanımızdan aldığımız bu güçle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA