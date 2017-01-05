Alaşehir Belediyesi'nden Buzlanma Çalışması

Alaşehir Belediyesi ekipleri, ilçede buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



Alaşehir Belediyesi Doğal Afet Önleme Ekibi, dağlık alanlarda kurulu yerleşim alanlarında yağan kar nedeni ile trafiğe kapanan yollarını kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seferber olan ekipler yollarda sürdürdüğü çalışmaları tamamladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "İlçemizin dağlık alanlarında yerleşim almış mahallelerinden Gülenyaka, Çarıkbozdağ, Caber Kamera, Karacalar, Çarıktekke, Soğukyurt, Azıtepe, Dağhacı Yusuf Ahmet Tepe, Sarıyer mevki ile Göbekli, Horzum Embelli, Bahadır mahallesinde, ilçe merkezinde ise Ziya Gökalp caddesi, Adnan Menderes Bulvarı gibi yerleşim birimlerine etkisi altına alan kar nedeni ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Doğal Afet Önleme Ekipleri kar ve buzla etkili mücadele başlattı. Aynı zamanda ilçemizin kırsal mahallelerinden Subaşı Mahallemizin cami avlusunda soğuk havadan dolayı oluşan buzlanma sebebi ile camide ibadetini yapmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın imdadına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı cami temizlik ekipleri yetişti. Cami avlusundaki buzlar kürüyerek tuzlama çalışması yapıldı" dedi. - MANİSA