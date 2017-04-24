Alaplı Ziraat Odası Başkanı Türkoğlu Açıklaması

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, "Biz oda olarak TMO'nun fındık fiyatını en az 12 lira olarak açıklamasını beklerdik." dedi.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO tarafından fındık alımının 10 liradan yapılacağının açıklanmasının ardından serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselmesini beklediklerini söyledi.



TMO'nun Alaplı'da fındık alımı yapmadığına işaret eden Türkoğlu, şunları dile getirdi:



"Üreticilerimiz şu konuyu çok iyi bilmediler ki serbest piyasada fındık fiyatı 7-8 liraya düşse de ürününü anında 10 liradan satacağı bir kurum var. Bu bir nevi fiyatlara fren olmuş oldu. Önümüzdeki sezon için fındık fiyatlarının 10 liradan açılacağının da bir göstergesidir. Ancak şu var ki biz Oda olarak TMO'nun fındık fiyatını en az 12 lira olarak açıklamasını beklerdik. Saten üreticimiz burada fındığını 10 liradan serbest piyasaya veriyor. Alaplı ve Akçakoca'da TMO fındık alımı yapmıyor. Sadece Düzce'de fındık alımı yapıyor. Üreticimiz kamyon tutup Düzce'ye kadar fındığını satmaya getirmez. Fındık fiyatının artacağını düşünüyorum."