Alaplı- Yığılca Yolunun İhalesi 10 Mayıs'ta Yapılacak
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı-Yığılca yolunun ihalesinin 10 Mayıs 2017’de yapılacağını bildirdi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı-Yığılca yolunun ihalesinin 10 Mayıs 2017'de yapılacağını bildirdi.
Milletvekili Çaturoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"İlimizde Devrek-Zonguldak, Ereğli-Devrek, Zonguldak-Ereğli ve Kilimli sahil yolu ve tünel çalışmaları hızla devam etmektedir. 2003-2016 yılları arasında İlimizin karayolu alt yapısı için toplam 2.369.831.218 TL yatırım yapılmıştır. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğümüzden takibimizde olan ve ihalesinin bir an önce yapılması için girişimlerde bulunduğumuz Alaplı-Yığılca yolunun ihalesi 10 Mayıs 2017 yapılacaktır. Alaplı-Yığılca yolunun ihalesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğünden aldığımız bilgide; "Alaplı-Yığılca Yolunun toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üst yapı (PMAT, PMT, BSK) işlerinin yapım işi için 10 Mayıs 2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır. İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacak ve 825 takvim günü içerisinde yol yapımı tamamlanmış olacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."- ZONGULDAK