Alaplı Osb'de Parsel Satışları Başladı

Alaplı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 30 parselden 10'unun satıldığı bildirildi.



Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Recep Ocak, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçenin fındığıyla konuşulan bir ilçe olmaktan çıkarak üretimiyle, sanayisiyle adından söz ettirecek bir yer haline geleceğini söyledi.



Alaplı OSB'de 30 parselden 10'unun satıldığını ifade eden Ocak, şöyle konuştu:



"Son zamanlarda OSB'ye ilk talep başladığından itibaren yatırımcıların gösterdikleri ilgi bir hayli fazla. Bu ilgi başta TSO yönetimi ve Alaplıları sevindirdi. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm yatırımcılarımıza destek olacağız ve yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Biz sanayicimizin her zaman yanındayız ve bu yolda sanayicilerimizle birlikte yürüyerek başarıya ulaşacağız."



Kaymakam Saim Eskioğlu da OSB'nin parsel satışlarıyla ilçede yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Bugün sadece imza atmıyorsunuz. Attığınız imzalarla ilçenin sanayileşme yolunda bir hamle yapmış oluyorsunuz. İlçemizdeki yatırımcılarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.