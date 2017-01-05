Alaplı Kaymakamı Eskioğlu'na Ziyaret

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Kaymakam Eskioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Alaplı'da güzel bir birlik ve beraberlik ortamı olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Bu güzel ortama her zaman katkı vermek isterim. Belediye başkanlığı ve belediyecilik zor ama keyifli bir görev. Vatandaşa hizmet etmenin gururu, insana yorgunluğunu da unutturur."



Başkan Tekin de, halka en iyi hizmeti ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını belirterek Eskioğlu'na başarı diledi.