Alaplı İtfaiyesi Geçen Yıl 585 Olaya Müdahale Etti

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün geçen yıl 585 olaya müdahale ettiği bildirildi.



İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'da yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdiklerini söyledi.



Belediye olarak 52 köy, 1 belde belediyesi, 18 fabrika, 350 kilometrekare yüz ölçümlü alana sahip olan 60 bin nüfuslu ilçeye hizmet verdiklerini belirten Taşkın, şöyle konuştu:



"Bir yıllık faaliyetimizde 26 konut, 55 orman, 112 anız, 6 iş yeri, 12 elektrik panosu, 2 samanlık, 3 baraka, 43 fındıklık, 60 çöp yangını, 30 yaralanmalı ölümlü trafik kazası ve iş kazaları, 15 su ve sel baskını, 59 eve vatandaşa kapı açma hizmeti, 63 canlı kedi, köpek ve büyük, küçükbaş hayvan kurtarma, 2 intihar olayı, 9 yılan yakalama olayı, 23 adet tehlike arz eden ağaç budama, fırtınada çatısı uçan 3 ev 2 iş yerine anında müdahale, 7 hasta taşıma olayı, 4 doğalgaz kaçağı, 7 elektrik hatları tehlikesi, 42 baca temizliği, ayrıca Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz her yıl olduğu gibi karla mücadelede etkin rol almıştır."