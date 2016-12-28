Alaplı'da "Uygulamalı Tarım ve Eğitim Alanı Oluşturulması Projesi"

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sundukları "Uygulamalı Tarım ve Eğitim Alanı Oluşturulması Projesi'nin onaylandığını bildirdi.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşağı Doğancılar köyü mevkisinde daha önce çöp alanı olarak kullanılan 20 dönümlük arsayı kiralayarak tarım alnına çevirme kararı aldıklarını anımsattı.



Alanı yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonrasında çöp ve taşlardan temizleyerek toprak dökerek tarım alanına çevirdiklerini ve alanla ilgili "Uygulamalı Tarım ve Eğitim Alanı Oluşturulması Projesi" hazırladıklarını anlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:



"Alaplı çayının kenarında olan uygulamalı tarım alanını taşkından kurtarmak için AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun desteğiyle taş duvar çalışması başlanarak tamamlandı. Oda olarak 20 dönümlük tarım alanının etrafına meyve ağaçları dikerek ilk çalışmamıza başladık. İlçemizde tüm çiftçilerimizin uygulamalı eğitim yapmaları için böyle bir alana ihtiyacımız vardı. BAKKA'ya sunduğumuz proje onaylandı. Proje kapsamında uygulamalı tarım alanı olarak oluşturduğumuz 20 dönüm alanda öncelikle eğitim merkezi oluşturacağız. Ardından başta çilek olmak üzere pazar payı yüksek olan ürünleri çiftçilerimizle birlikte yetiştirerek pazarlamasını da kendimiz yapacağız. Ayrıca seralar kurarak kışın da meyve ve sebze yetiştiriciliği yapmayı planlıyoruz."



Tarım alanının oluşmasında ve projede katkıları olanlara teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Vali Ali Kaban'a, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'na, Eski Alaplı Kaymakamı Altuğ Çağlar'a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik'e, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e, BAKKA yöneticilerine, Odamız Yönetim Kurulu üyelerine ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.