Alaplı'da Turizm Haftası kutlandı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Turizm Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alaplı'da Çok Programlı Lisesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi. Alaplı ÇPL Lisesi bahçesinde düzenlenen programa Alaplı Kaymakamı Saim Eksi oğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik,Siyasi Parti yöneticileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliklerde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Alaplı Çok Programlı Lisesi Müdürü Rıfat Yiğit yaptı. Turizm'in turizm zenginlikler arasında olarak kabul edildiğini belirten Yiğit,"Aynı anda dört mevsimi yaşayabileceğimiz, kıtalar arasında bir köprü konumunda olan ülkemiz, turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden biridir. daha önce Turizm Haftası olarak Mart ayın 2. pazartesi olarak kullanmaktaydı.Havaların soğuk olması ve Turizm mevsimin açılışı nedeniyle bu 1983 yılından itibaren 15-22 Nisan tarihler arasında kutlanmaya başlanmış.bizlerde geçen hafta bu tarihler arasında kutlayacaktık.bugün ayın 25. bugün böyle açık bir havada düşüncesiyle yapalım dedik.günümüzde amaç Turizm yılını tüm yıla yaygınlaştırılması alternatif turizm Türkiye genelinde yapılan çalışmalar nedeniyle bölgelerde ve Ülke genelinde turizm alanlarını tanıtılması ve bu turizmden yüksek gelir sağlamak tarihsel kültürel sahip çıkmak amaç edinmektir.biz Alaplı olarak düşündüğümüzde belki çok turizm potansiyelimiz yok ama bizim bir yayla turizm var, bir bölüklü yaylamız var, bir bacaklı yaylamız var, Ereğli'de Cehennem Mağaralarımız var. Zonguldak'da Gök Göl Mağaramız var yani daha bunu geliştirmek mümkündür.buraları tanıtmak . artık Kültür Turizm ile birlikte anılmakta. Bugünde sizlerle bizler Alaplı Kültürünü geleneğimizde olan enstantaneler sunacak. Bu gösteriye yardımcı olan okulumuz idareci, öğretmenlerine ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Turizm gösterileri ve ardından Öğrencilerin Alaplı'ya özgü geleneklerin canlandırılması, Alaplı'da Bayram, Alaplı'da Düğün, Gelin Kaynana atışması konulu tiyatrolar izleyenlerin beğenisini kazandı.