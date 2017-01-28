Alaplı'da Trafik Levhalarına Çarpan Tır Kaçtı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tır sürücüsü orta refüjdeki trafik levhalarına zarar verdi.



Alınan bilgilere göre, sürücüsün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JC 4229 plakalı tır yalı kavşağında orta refüjdeki trafik levhaları ve hız kesici bariyerlere çarparak yoluna devam etti.



Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, tır sürücüsü tespit etmek için çalışma başlattı.



Zarar gören trafik levhaları ve hız kesici bariyer belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.