Alaplı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgileye göre, Reşat Öztürk yönetimindeki 54 KA 334 plakalı otomobil, Mollabey köyü Karacallı Mahallesi'nde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü Öztürk'ü sıkıştığı otomobilden çıkardı.



Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün sağlığının iyi olduğu öğrenildi.