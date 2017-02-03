Alaplı'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanlığı, şehitler için mevlit okuttu.



Bir düğün salonunda düzenlenen mevlit programında konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 17-25 Aralık 2013'de ülkede bir sivil darbe yapılmak istendiğini belirterek, birilerinin Türkiye'nin büyümesini hazmedemediğini söyledi.



Terörün mücadelesine masum halkın üstüne tankla, topla silahla saldırarak sürdürdüğünü ifade eden Çaturoğlu, şunları kaydetti:



"Parasını vatandaşın verdiği silahların namlusunu vatandaşa çevirerek darbe yapma teşebbüsünde bulundular. Yalnız tek başına yapmadılar. Küresel güçler işin içindeydi. Küresel sermaye işin başından itibaren içerisindeydi. ve bunların yerli işbirlikçileri işin içindeydi. Ama halkımızın cesur duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın dik ve net duruşuyla insanları alanlara davet etmesiyle bu zihniyet başarılı olamadı."



Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Yaman ise, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getirdi.



Mevlid-i Şerif'in ardından, 2012'de Afyonkarahisar'da, askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 askerden Alaplı'lı Mücahit Coşkun'un kızı Ayşe Erva Coşkun (6) dua yaptı.