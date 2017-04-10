Alaplı'da Polis Haftası Kutlandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası düzenlenen programla kutlandı.



İlçedeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş burada yaptığı konuşmada, mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis Teşkilatı'nın 172. Hizmet yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Tektaş, polisin ülkede üstlendiği görevi özetlediği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk Polisini 'Cumhuriyetin ve Kanunların düşmanlarına karşı bir kalkan olarak' nitelendirmiştir. Bu bilinçle görev yapan polisimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp, gösterdiği hedefe doğru ilerlemeyi ve aziz bildiği Türk Milletine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi görev bilmiştir. Emniyet teşkilatımız kurulduğu günden bu yana sürekli değişen ve gelişen çağın koşullarına uygun olarak, hızlı bir şekilde kendini yenileyip geliştirmiş, operasyon gücü ve teknik imkanları ile dünyanın en güçlü teşkilatlarından birisi haline gelmiştir.kıymetli Alaplılar,Toplumun desteğini almadan hiçbir kamu hizmetinin başarılı olması mümkün değildir. Halkımızdan gördüğümüz ilgi ve destek bizlerin çalışma, azim ve kararlılığını yükselten önemli bir unsurdur. Güveninize layık olmak tek gayretimizdir.İlçemizdeki huzur güvenlik sağlanmasında, birlikte yaptığımız çalışmalarla değerli halkımızın, sevgi güveni ve desteğini aldık.bundan sonrada milletimizin, milletimizden aldığımız güçle hukukun üstülüğünü ve insan haklarını evrensel değerlerini bağlı kalarak görev yapmaya devam edeceğiz. bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anar, halen görev yapan teşkilat mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bazı daire müdürleri ile polislerin katıldığı törende birlikte hatıra fotoğrafları çektirildi. - ZONGULDAK