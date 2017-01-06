Alaplı'da Okullarda Hırsızlık İddiası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üç okula giren hırsızların, ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Alaplı Anadolu Lisesi, Karşıyaka ve TOKİ Okçular İlk ve Ortaokuluna gelen müdür ve öğretmenler, dolaplarında bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık olayına karışanları yakalanmak için çalışma başlattı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de okullarda incelemelerde bulundu.