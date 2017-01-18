Alaplı'da Öğrencilere Karne Hediyesi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 4 gün süreyle öğrencilere yönelik ücretsiz sinema gösterimi sunacaklarını bildirdi.



Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi olarak 4 gün süreyle 12 D sinema gösterimi sunulacağını belirtti.



Gösterimin, 6 kişilik gezici sinema salonuyla verileceğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:



"23-34 Ocak tarihlerinde Sahilpark amfi tiyatroda, 25-26 Ocak tarihlerinde de Yeni Siteler Bayraktepe mevkii Eyüp Yaman Sosyal tesislerinde 12 D sinema gösterimini öğrencilerimize ücretsiz olarak sunacağız. Sinema gösterimi, saat 09.00 ile 16.30 arasında 8 dakikalık gösterimlerle öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Eğlenceli günler geçirmek için tüm öğrencilerimizi 12 D sinema gösterimine davet ediyoruz."