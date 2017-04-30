Alaplı'da Kültür Sanat Etkinliği

Alaplı Gümeli Beldesi Yardımlaşma ve Kültür Derneğince "Kültür ve Sanat" etkinliği düzenlendi.



Alaplı Gümeli Beldesi Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı İsmet Tosun, Alaplı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Gümeli halkının 130 yıldır Batı Karadeniz'de bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.



Etkinliğe katılanlara teşekkür ettiğini ifade eden Bozkurt, "Derneğimiz 2001'de kurulmuştur. Derneğimiz kültür ve sanatsal etkinliklerinin yanında Gümeli halkının örf ve adetlerini geçmişten geleceğe yaşatmak ve yansıtmaktadır. Gümeli halkının Batı Karadeniz'e gelmesi 1890 yılında başlamıştır. Alaplı da 130 yıllık bir geçmişe sahiptir." diye konuştu.



Belediye Başkanı Nuri Tekin de, derneğin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm başkanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Biz hem şahsi hem de Alaplı Belediyesi olarak Gümeli halkımızın hep yanında olduk. Gümeli olmazsa Alaplı olmaz, Alaplı olmazsa Gümeli olmaz." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, semah gösterisi sunuldu.