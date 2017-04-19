Alaplı'da Kan Bağışı Kampanyası

Alaplı ilçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.



İlçe Müftüsü Mehmet Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta dolayısıyla Merkez Camisi önünde kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.



Kan bağışına din görevlilerin yanı sıra vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bektaş, "Kutlu Doğum Haftasında bu yılki temamız, 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerde bu temayla, güveni kaybeden dünyaya Hz. Muhammed'in emanetini yeniden hatırlatmayı istiyoruz. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda kan bağışı kampanyası düzenledik. Halkımız sağ olsun düzenlenen kan bağışına büyük bir ilgi gösteriyor." dedi.



Türk Kızılay Alaplı Şube Başkanı Hayri Yiğit de kan bağışı kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.