Alaplı'da Altyapı Çalışmaları

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, Alaplı-Mollabey alternatif yol çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.



Yavuz, parti binasında düzenlediği toplantıda, Alaplı-Mollabey alternatif yol çalışmaların DSİ'deki müteahhitten doğan sıkıntıdan dolayı şimdilik durduğunu söyledi.



Yolun altyapısının tamamlandığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:



"Yolun büyük bir kısmı tamamlandı. Bir kaç bölgesinden dereler geçtiği için menfezler yapılması gerekiyor. Biri Çay köyü altından diğeri ise Mollabey köyünün içinden geçen derede menfezler tamamlandığı zaman yolun büyük bir bölümü bitmiş olacak. Şu anda DSİ'deki müteahhitten kaynaklı sıkıntı var. Bu sıkıntı giderildiği zaman çalışmalar tekrar başlayacak ve yolu hizmete açacağız. Ayrıca yeni yapılacak olan 50 yataklı C sınıfı Alaplı Devlet Hastanesi projesi ihale safhasında. İhale süreci bittiği zaman inşaat başlayacak."